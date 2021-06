छह साल से पति- पत्नी बनकर ठग रही थी दो महिलाएं, 9 महीने सीकर में रहने के बाद यूं खुली पोल

(Two women were living as husband and wife for six years) राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ के दलतपुरा गांव में दो महिलाओं का नौ महीने तक पति- पत्नी के रूप में रहकर मकान मालिक से लाखों रुपये ठगने का अनूठा मामला सामने आया है।