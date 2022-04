Weather: तेज हवाओं ने गर्मी से दी राहत, आज सामान्य रहेगा मौसम, कल से चलेगी लू

राजस्थान के शेखावाटी सहित पश्चिमी जिलों में दो दिन चली तेज हवाओं के बाद अंचल को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी का असर रह सकता है।

Strong winds gave relief from heat, today the weather will be normal, heat will run from tomorrow