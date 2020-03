राजस्थान में यहां बनेगा वर्ल्ड क्लास अस्पताल, 4.30 करोड़ का बजट तैयार

प्रमोद स्वामी

सीकर. कोरोना वायरस (Corona Virus) को लेकर देशभर में अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर चल रही चर्चाओं के बीच राजस्थान से एक अच्छी खबर आई है। अब प्रदेश की तीर्थ नगरी खाटू में वर्ल्ड क्लास अस्पताल का भवन बनेगा। (World Class Hospital To Be Built In Khatushyamji) इसके लिए जिला कलक्टर यज्ञमित्र सिंह देव ने सहमति दे दी है। इसके लिए बजट तैयार होने के साथ उन्होंने जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की बात भी कही।

9 महीने में बनेगा अस्पताल



जिले के अस्पतालों में चल रही चिकित्सा व्यवस्था को देखने के लिए कलक्टर यज्ञ मित्र सिंह देव ने शनिवार को खाटू में सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से कोरोना किट, दवाईयों सहित सीएचसी के जर्जर पड़े भवन का प्रपोजल मांगा। प्रभारी ने भवन के पहले से तैयार किए 4.30 करोड़ रूपए बजट के प्रपोजल व जरूरत की दवाई और मशीनों की सूची कलक्टर को सौंपी। कलक्टर ने दांतारामगढ़ एसडीएम अशोक कुमार व ईओ कमलेश कुमार से कहा कि कि 9 माह के अंदर यहां वल्र्ड क्लास भवन बनाना है जो जिले ही नहीं, बल्कि अन्य जिलों के लिए एक मिसाल हो। एक नर्सिंगकर्मी ने कलक्टर को रींगस रोड पर सीएचसी के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटि किए जाने के बारे में बताया। कलक्टर ने कहा उसमें भवन बनने की कार्रवाई में समय लग जाएगा। कलक्टर ने बताया कि जिले में पीपीई किट की कमी नहीं रहे इसके लिए रींगस में इसकी फेक्ट्री शुरू करवाई है।

खाटू, नीमकाथाना व अजीतगढ सीएचसी को मिलेंगे उपकरण



खाटू सीएचसी के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा प्रभारी द्वारा उपकरणों की समस्या के बारे में अवगत करवाया। कलक्टर ने सीएमएचओ को फोन किया। तुरंत एक्शन में आए सीएमएचओ डॉ. अजय चौधरी ने सीएचसी प्रभारी को फोन कर मल्टी पेरा मॉनिटर, सीरिंज पंप, प्लस ऑक्षेमीटर, बीआईपीएएफ मशीन, नेबूलाइजर मशीन, एबीजी मशीन, वेंटीलेटर अस्पताल को शीघ्र्र भिजवाने का आश्वासन दिया। कोरोना के चलते राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देशों पर कलक्टर के आदेश पर सीएमएचओ ने खाटूश्यामजी सहित सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना व अजीतगढ में यह मशीन स्वीकृत की है।