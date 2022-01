तेजी के साथ बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, अब भी संभल जाएं

मिले 106 संक्रमित नए मरीज, 11 हुए स्वस्थ ....

सिंगरौली. कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बुधवार को अचानक से सक्रिय मरीजों की संख्या दो गुना के करीब पहुंच गई। 106 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 212 हो गई।

स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित होने वालों में अब ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक हो गई है, जिनकी कोई ट्रवेल हिस्ट्री नहीं है। राहत भरी बात यह है कि ज्यादातर मरीज बिना किसी विशेष इलाज के स्वस्थ हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत कम मरीजों में ही आ रही है।

Corona infection is increasing rapidly in Singrauli, now still be careful