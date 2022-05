निजी निवेश से पूरा होगा सिंगापुर बनाने का सपना

सिंगरौली महोत्सव: विकास को लेकर महामंथन, एक्सपर्ट्स ने दिए कई सुझाव, प्रदूषण से मुक्ति के लिए एक सुर में उठी आवाज

सिंगरौली. जिले की 14वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को ‘सिंगरौली का कल, आज और कल’ विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। विकास के मुद्दे पर आयोजित परिचर्चा में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की सुविधाओं को नाकाफी बताया गया। संरचनात्मक विकास के साथ प्रदूषण से मुक्ति के लिए एक सुर में आवाज उठी। बतौर मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास पर तो कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सिंगरौली के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं पर प्रकाश डाला।

