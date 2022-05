साहब! घर में एक बूंद भी पानी नहीं, कुछ तो कर दो व्यवस्था

सवा सौ करोड़ खर्च करने के बाद भी पेयजल आपूर्ति में टैंकर का सहारा ....

Published: May 22, 2022 11:45:54 pm

सिंगरौली. साहब! घर में एक बूंद पानी नहीं है। सुबह से फोन कर रहा हूं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मोहल्ला परेशान है। एक टैंकर पानी भेज दिया जाए तो कुछ समस्या दूर हो जाए। नवानगर के घरौलीकला गांव से नगर निगम पहुंचे रहवासियों ने अधिकारी से अपनी समस्या बयां करते हुए कुछ ऐसे ही अंदाज में रोष जाहिर किया।

Tanker support in drinking water supply even after spending 1.25 billion