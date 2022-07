महापौर व पार्षद चुनने घर से बाहर निकले मतदाता

दोपहर तीन बजे तक 44.29 प्रतिशत मतदान .....

सिंगरौली. शहर सरकार के लिए महापौर और पार्षद चुनने मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान शुरू होने से पहले ही कई केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लग गई। हालांकि कंपनियों के मतदाताओं में अरुचि का माहौल देखा गया। यही वजह रही कि सुबह 9 बजे तक केवल 9 फीसदी ही मतदान हो सका। इसकी एक वजह यह भी रही कि कई केंद्रों पर मतदान देर से शुरू हुआ।

Voters came out of the house to choose mayor and councilor