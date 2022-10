धनतेरस पर ग्राहकों से गुलजार रहे बाजार, शुभ मुहूर्त में होगा महालक्ष्मी पूजन

अ+ अ- सिरोहीPublished: Oct 24, 2022 12:23:43 am Submitted by: Satya Sharma

दीपक-बाती से लेकर सोना चांदी तक की जमकर हुई खरीद

धनतेरस पर ग्राहकों से गुलजार रहे बाजार, शुभ मुहूर्त में होगा महालक्ष्मी पूजन

The market is buzzing with customers on Dhanteras, Maa Lakshmi will be worshiped in auspicious timeसिरोही. रोशनी के त्योहार दीपावली पर चहुंओर उल्लास छाया हुआ है। दीपोत्सव पर शहर सहित सभी जगह बाजार सजावट और रोशनी से सराबोर नजर आए और इस बार दूसरे दिन रविवार को भी शुभ मुहूर्त होने से बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। शहर सहित जिलेभर में लोगों ने धनतेरस मनाई और बाजारों में जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में लोगों ने दीपक-बाती से लेकर सोना-चांदी, बर्तन और वाहनों की जमकर खरीदारी की।

बाजारों में दिनभर ग्राहकों की गहमा-गहमी बनी रही। अब सोमवार को घरों और प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी जी का पूजन होगा। दीपोत्सव पर लोगों ने घरों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों में दीये जलाकर परिवार की सुख समृदि्ध की कामना की। बाजारों में सोमवार को दीपावली के दिन भी खरीदारी होगी। इधर, धनतेरस पर लोग शुभ मुहूर्त में खरीदारी को शुभ फलदायक मानते हैं। ऐसे में धनतेरस पर लोगों ने सोना-चांदी के सिक्के, आभूषण और बर्तन सहित अन्य सामान खरीदे। लम्बे समय बाद बाजार ग्राहकों से गुलजार रहने से व्यापारियों में भी खुशी नजर आई। पूजन सामग्री खरीदीलोगों ने दीपावली के लिए पूजन सामग्री भी खरीदी। लोगों ने मिट्टी से बने दीपक पसंद किए। सोने-चांदी से बने श्री लक्ष्मी-गणेश और मिट्टी से बनी मूर्तियों की भी खूब खरीदारी की गई। इसके अलावा देवी-देवताओं की मूर्तियों और गिफ्ट आइटम की भी जमकर खरीदारी हुई। वाहनों की भी हुई खूब बिक्री शहर के दुपहिया वाहन शोरूम में भी लोगों ने शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदे। वाहन शोरूमों में लोगों की खासी भीड़ रही। अनादरा सर्किल से भाटकडा सर्किल के बीच स्थित दुपहिया वाहन शोरूम के संचालक मकसूद अली ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार वाहनों की ज्यादा खरीदारी हुई। शोरूम से करीब 250 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। वहीं, शहर के अन्य दुपहिया शोरूमों से भी करीब 300 स्कूटी और बाइक की बिक्री हुई। दो दो दिन मुहूर्त होने से लोगों ने शनिवार व रविवार को मुहूर्त के हिसाब से वाहन खरीदे। बाजार में रही भीड़, खूब बिके आभूषण धनतेरस पर बर्तनों की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की भीड़ रही। बर्तन व्यापारी के अनुसार धनतेरस पर बर्तनों का कारोबार अच्छा रहा। इसी तरह सर्राफा बाजार भी अच्छा रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सर्राफा बाजार में ज्यादा कारोबार रहा। लोगों ने जेवरात के अलावा लक्ष्मी-गणेशजी की चांदी और सोने की मूर्तियां एवं सिक्के खरीदे। पुलिस की रही चौकसी शहर में धनतेरस पर कड़ी सुरक्षा व चौकसी को लेकर पुलिस विभाग ने व्यापक बन्दोबस्त किया। थानाधिकारी कोतवाली थाना सिरोही बुद्धाराम ने बताया कि त्योहार पर लोगों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से सम्पूर्ण शहर में करीब 64 जवानों को तैनात किया गया था। वहीं शहर में पुलिस द्वारा लगातार गश्त जारी है। शहर के मुख्य बाजार में आने वाले मार्गों पर बेरिकेडस लगाकर वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिसमें राजमाता धर्मशाला रोड, बस स्टेण्ड रोड, जेल चौराहा, सरजावाव दरवाजा, सदर बाजार में आने वाले मार्गों पर चार पहिया वाहन का प्रवेश वर्जित किया गया। महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त पंडित मृत्यंजय दवे ने बताया कि दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस साल अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 27 मिनट से प्रारंभ होगी, जो कि 25 अक्टूबर को शाम 4 बजकर 18 मिनट पर समाप्त होगी। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त सोमवार शाम 6 बजकर 53 मिनट से रात 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। महालक्ष्मी पूजन की अवधि 1 घंटा 23 मिनट की है। पढ़ना जारी रखे