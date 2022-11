Gang rape: मकान में चोरी करने आए बदमाशों ने पति को बंधक बना विवाहिता के साथ किया गैंगरेप

पुलिस ने तीन जनों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी

Gang-raped the married woman by taking her husband hostage Mसिरोही जिले में एक थाना इलाके में एक मकान में चोरी करने आए चार बदमाशों की ओर से पति को बंधक बनाकर विवाहिता से गैंगरेप करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। रात को घर में घुसे दरिंदों ने पहले चोरी कर वारदात को अंजाम दिया और फिर पति को बंधक बनाकर विवाहिता के साथ गैंगरेप किया। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपियों ने पीडि़त परिवार को किसी को नहीं बताने के लिए धमकी भी दी। जिससे पीडि़त दम्पति डर गए। दो दिन बाद थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल मामले में कार्रवाई करते हुए तीन जनों को हिरासत में ले कर पूछताछ कर रही है।

रोहिड़ा थाना प्रभारी देवाराम ने बताया कि एक महिला के पति को बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पति पत्नी ने थाने आकर रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि बुधवार रात्रि में चार बदमाश चोरी की नीयत से एक मकान में घुसे तथा पहले चांदी के आभूषण व एक हजार चार सौ रुपए नकद चोरी करने के बाद हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पति को बंधक बनाकर उसके सामने ही महिला के साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद शुक्रवार सुबह पति व पत्नी हिम्मत जुटाकर रोहिड़ा थाने पहुंचे तथा आपबीती सुनाते हुए चार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। किया मौका मुआयना मामले की गम्भीरता को देखते हुए सिरोही पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, डीएसपी जेठूसिंह करनोत व थानाधिकारी देवाराम मय जाब्ता घटना स्थल पर पहुंचे तथा घटना कि जानकारी ली। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरोही एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर रोहिड़ा पुलिस व स्वरूपगंज पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा एक आरोपी की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए तीनों जनों से पूछताछ की जा रही है। पढ़ना जारी रखे