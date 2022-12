सिरोही जिले को मिलेगी बड़ी सौगात, खुलेगा केन्द्रीय विद्यालय

Published: Dec 26, 2022

विधायक के पत्र पर प्रधानमंत्री ने दिए निर्देश

Kendriya Vidyalaya will open in Sirohi, the team observedसिरोही. जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जागी है। जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कवायद शुरू की गई है। केन्द्रीय विद्यालय के दल ने सिरोही पहुंचकर जिला प्रशासन से मुलाकात कर विद्यालय के लिए भूमि का अवलोकन किया।