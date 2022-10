झूठा मुकदमा व्यक्ति का पूरा जीवन बदल देता है, इसलिए किसी भी मामले की जांच में निर्दोष नहीं फंसना चाहिए--विधायक लोढा

अ+ अ- सिरोहीPublished: Oct 25, 2022 10:01:34 pm Submitted by: Satya Sharma

सिरेाही में नव सृजित सदर पुलिस थाने की हुई शुरुआत, अपराधों पर लगेगी लगाम

Newly created Sadar Police Station started in Sirahi, crimes will be curbedसिरोही. सिरोही में नवसृजित सदर पुलिस थाने की उदघाटन के बाद विधिवत शुरुआत हो गई है। शहर में नया थाना बनने से क्षेत्र छोटा होने से पुलिस को कार्य करने में सहुलियत रहेगी और अपराधों पर भी लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री सलाहकार, विधायक संयम लोढा ने जिला कलक्टर डॉ. भंवरलाल, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के साथ फीता काटकर नव सृजित सदर पुलिस थाने की शुरुआत की।

इस मौके पर विधायक ने कहा कि किसी भी मामले की जांच के दौरान निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। पूरी दुनिया में पुलिस का यह तय आधार है कि दोषी भले ही बच जाए लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा गाडी तोडऩे के एक मुकदमें में फंसाए जाने के कारण 13 साल ट्रायल का सामना किया और उसके बाद बरी हुए। ऐसे झूठे मुकदमे आदमी के पूरे जीवन को बदल देते है। अत: जांच में सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चार वर्ष के कार्यकाल में सिरोही विधानसभा में 3 नए पुलिस थाने जावाल, पुलिस थाना सदर सिरोही व साइबर पुलिस थाना सिरोही स्वीकृत किए गए है। सिरोही नगर में इसी साल साइबर पुलिस थाना भी शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अधिनस्थ स्टाफ को गरीब पीडि़त व्यक्ति को उचित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर डॉ. भंवरलाल ने कहा कि नया थाना सृजित होने से इसका पूरा लाभ आमजन को मिलेगा। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने कहा कि नया थाना सृजित होने से नागरिकों की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी और हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पुलिस अधीक्षक गुप्ता ने कहा कि कोतवाली थाने पर कार्यभार ज्यादा पड़ता था, लेकिन अब नया थाना बनने से स्टाफ को कार्य करने में सहुलियत होगी और अपराधों पर लगाम लगेगी। नए थाने के लिए 60 पद किए स्वीकृत नए थाने में एक सीआई, पांच एसआई के पद, 6 एएसआई के पद, मुख्य आरक्षी के 8 पद, आरक्षी के 38 पद, चालक के दो पद सहित कुल 60 पद स्वीकृत किए गए है। विधायक संयम लोढा ने थाने के लिए भूमि आवंटन की तत्परता दिखाने पर पुलिस अधीक्षक व जिला कलक्टर का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप शर्मा ने किया। नवसृजित पुलिस थाने में 27 गांव किए शामिल नव सृजित पुलिस थाने में 27 नए गांव सम्मिलित किए गए है। नव सृजित सदर थाने में सिरोही कोतवाली के 12 गांव, अनादरा थाने के 12 गांव व तीन कालंद्री थाने के गांव सम्मिलित है। जिसमें कोतवाली थाने के गोयली, रामपुरा, बालदा, बलवंतगढ़, मांडवा, खाम्बल, माकरोड़ा, पीपलकी, पालडीआर, नयाखेड़ा, रेवापुरा, राजपुरा, अनादरा थाने के 12 गांव सिंदरथ, धान्ता, मीरपुर, राजपुराखेड़ा, कृष्णगंज, तेलपीखेडा, दरबारीखेडा, आमलिया, उटाखेडा, वाडेली, बालदा, वेलांगरी, कालंद्री थाने के अणगौर, डोडुआ, पाड़ीव को शामिल किया है। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवाराम चौधरी, उप अधीक्षक पारस चौधरी, उप अधीक्षक दिनेश कुमार, सदर थाना इंचार्ज बुधाराम, सभापति महेन्द्र मेवाड़ा, उप सभापति जितेंद्र सिंघी, पीसीसी सदस्य किशोर पुरोहित, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमलता शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख अनाराम बोराणा, पार्षद ईश्वर सिंह डाबी, जितेंद्र ऐरन, सुशील प्रजापत, सुधांशु गौड़, भरत धवल, तेजाराम, सुंदर माली, मारुफ हुसैन, प्रवीण रैगर, सिंदरथ सरपंच शिवराज सिंह, बागसीन सरपंच पूरन सिंह, पाडीव सरपंच देशाराम, दशरथ सिंह नरुका, तलसाराम, झूमाभाई, अत्ता मोहम्मद, तेरसाराम, नंद किशोर, प्रेमाराम, पूर्व सरपंच जोगाराम, प्रदीप मेघवाल, मोहनसिंह सरपंच, कुलदीप रावल, भवानी सिंह देवड़ा डोडुआ, मुख्तियार खान, प्रकाश धवल, ओम प्रकाश, प्रकाश मीना शिवगंज, छगन सुथार, इंदर सिंह बालदा, दीपाराम चौधरी, वनाराम देवासी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भंवर सिंह देवड़ा, एडवोकेट सुरेश वैष्णव, महेन्द्र प्रजापत, राजपूत समाज अध्यक्ष नारायण सिंह, अनिल प्रजापत उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे