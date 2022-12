अब गैस संचालित ऑटोमेटिक भट्टी से होगा शवों का दाह संस्कार, धुआं होगा कम

सिरोही

इस प्रोजेक्ट पर करीब 70 लाख रुपए खर्च होंगे

सिरोही जिले के सबसे अधिक आबादी वाले आबूरोड शहर में शवों का दाह संस्कार गैस संचालित ऑटोमेटिक भट्टी से किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 70 लाख रुपए खर्च होंगे। जिसमें करीब विधायक मद से 35 लाख व नगरपालिका कोष से 35 खर्च किए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक भट्टी लगने से दाह संस्कार में उपयोग होने वाली लकड़ियों पर निर्भरता कम होगी।