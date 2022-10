राजस्थान में पेपर लीक करने वाले जेल भेजे गए, अन्य राज्यों में नहीं हो रही कार्रवाई--मुख्यमंत्री गहलोत

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार के विरोध में लहर है। भाजपा सरकार कॉमन सिविल कोड जैसे नए कानून लेकर आ रही है, जिसका कोई तुक नहीं है।

आबूरोड. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे के बाद रविवार शाम को सिरोही जिले के आबूरोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे।

यहां जिला प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान रीट की परीक्षा को लेकर किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रीट परीक्षा मामले में राजस्थान में दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई हुई है, जबकि अन्य राज्यों में तो पेपर लीक पर कार्रवाई ही नहीं की जा रही हैं। एक मात्र राजस्थान राज्य में पेपर लीक करने वाले जेल भेजे गए हैं। जबकि देश के कई राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। विपक्ष मुद्दा बनाता है, इन बातों में कोई दम नहीं हैं।

गुजरात में भाजपा सरकार के विरोध में लहर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार व पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों व योजनाओं की पार्टी नेता राहुल गांधी ने सभी राज्यों में तारीफ की है। राहुल गांधी जिन पांच राज्यों में गए, वहां राजस्थान की निशुल्क दवा योजना की तारीफ की। राहुल गांधी ने गुजरात में 11 वादे किए हैं, वो सरकार बनने पर लागू किए जाएंगे। इनमें अधिकांश राजस्थान में लागू की गई योजनाएं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार के विरोध में लहर है। भाजपा सरकार कॉमन सिविल कोड जैसे नए कानून लेकर आ रही है, जिसका कोई तुक नहीं है। भाजपा घबरा चुकी है इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर सप्ताह गुजरात आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार कमेटी बना रही हैं। सीएम गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में घुसने नहीं देना चाहिए। यह पार्टी गांधी के गुजरात में नोट से गांधी की फोटो हटाने की बात कह रही हैं। ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाला भी आप का और इंटरव्यू लेने वाले लोग भी आप के होते हैं। मानपुर हवाई पट्टी जुटे कांग्रेस नेता मानपुर हवाई पट्टी पर गुजरात चुनाव प्रभारी डॉ. रघु शर्मा भी गहलोत के साथ पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री का जिला प्रभारी मंत्री व विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, रतन देवासी, जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर, मुख्यमंत्री सलाहकार, विधायक संयम लोढा, विधायक जगसीराम कोली, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, सिरोही नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा, आबूरोड नगरपालिका अध्यक्ष मगनदान चारण, प्रधान लीलाराम गरासिया सहित अधिकारियों ने स्वागत किया। जिला कलक्टर डॉ. भंवरलाल व पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहीं। बेरिकेट के आगे रोकने पर कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध मुख्यमंत्री के हवाई पट्टी आगमन से पूर्व हवाई पट्टी के पास कार्यकर्ताओं की अलग से बेरिकेड्स लगाकर व्यवस्था की गई थी। यहां से चयनित वरिष्ठ नेताओं व जनप्रतिनिधियों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। जिला उपाध्यक्ष राजेश गहलोत एवं अन्य नेताओं को यहां पुलिसकर्मियों के रोकने पर नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए पुलिस प्रशासन की बनाई सूची पर सवाल उठाए। पुलिसकर्मियों से बहस के बाद नेताओं को प्रवेश दिया। इस दौरान कांग्रेस सेवादल प्रदेश सचिव कमलेश रावल ने भी सेवादल पदाधिकारियों को रोकने पर नाराजगी जताई। इसके बाद बेरिकेड्स के दूसरी तरफ बैठे कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बेरिकेड्स पार हेलीपेड के निकट पहुंच गए।

आबूरोड से विशेष लगाव मीडिया से रूबरू होने के दौरान मुख्यमंत्री से आबूरोड नगरपालिका में बार-बार ईओ बदलने के सवाल पर कहा कि आबूरोड जिले का ऐसा शहर है, जहां हमेशा कुछ न कुछ खास होता रहता है। उन्होंने समस्याओं के निराकरण की बात कहते हुए कहा कि मेरा आबूरोड व माउंट आबू से विशेष लगाव रहता है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई में चखा भोजन मानपुरा हवाई पट्टी से रवाना होकर मानपुर तिराहे पर स्थित इंदिरा रसोई पर मुख्यमंत्री का काफिला रुका। यहां काउंटर पर मौजूद महिला कार्मिक व संचालक समूह की रमिला कटारिया व मिनाली कटारिया से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए लाभार्थी के रूप में रसीद कटवाकर इंदिरा रसोई में भोजन भी चखा। पढ़ना जारी रखे