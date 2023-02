दूसरे से बाइक मांगकर लिफ्ट देने के बहाने यात्री को लूटा, एक आरोपी गिरफ्तार

सिरोहीPublished: Feb 07, 2023 04:38:12 pm Submitted by: Satya Sharma



आबूरोड के रीको थाना क्षेत्र का मामला, फरार आरोपियों की तलाश जारी

सिरोही जिले में आबूरोड रीको थाना पुलिस ने करीब 5 माह पूर्व फोरलेन पर लिफ्ट देने के बहाने एक यात्री का मोबाइल बैग व अन्य सामान लूटने के मामले का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने किसी अन्य से बाइक मांग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।