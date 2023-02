कार में हवाला के इतने नोट मिले कि पुलिस भी देखकर दंग रह गई, गिनने में लगे चार घंटे

सिरोहीPublished: Feb 02, 2023 05:03:08 pm Submitted by: Satya Sharma



पढि़ए पूरी खबर, आखिर क्या है मामला

कार में हवाला के इतने नोट मिले कि पुलिस भी देखकर दंग रह गई, गिनने में लगे चार घंटे

Seized 3 crores of hawala from car, police took four hours to countसिरोही जिले में आबूरोड की रीको पुलिस ने मावल बॉर्डर पर एक कार में सीटों के नीचे छिपाई हुई 3 करोड़ से अधिक की नकदी अवैध रूप से गुजरात ले जाते दो जनों को पकड़ा है। नोटों के बंडल कार में सीटों के नीचे छिपा रखे थे। बड़ी संख्या में नोटों के बंडल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।