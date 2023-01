किसान के खेत में ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव किया तो देखने के लिए उमड़े लोग

सिरोहीPublished: Jan 19, 2023 04:39:43 pm Submitted by: Satya Sharma



- ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का सजीव प्रदर्शन किया

People gathered to see if nano urea was sprayed in farmer's field with drone technologyसिरोही. सिरोही जिले में एक किसान के खेत में नैनो यूरिया का छिड़काव किया तो देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। दरअसल कृषि विभाग एवं इफको के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रेवदर तहसील के ग्राम सिरोड़ी में किसानों के खेतों में ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का सजीव प्रदर्शन किया गया।