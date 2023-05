माउंट आबू में तापमान गिरने से मौसम में रही ठंडक, सुबह छायी धुंध

सिरोहीPublished: May 25, 2023 08:44:44 pm Submitted by: Satya Sharma



तामपान में गिरावट से खुशनुमा रहा मौसम, सैलानियों ने लिया आनंद

माउंट आबू्. अर्बुदांचल की हसीन वादियोंं में गुरुवार को तामपान में आई गिरावट से मौसम खुशनुमा रहा। सवेरे वादियों में आसमान से उतरते बादलों का मनमोहक नजारा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। पर्यटकों ने सडक़ों, बाजारों में चहलकदमी करते हुए मौसम का आनंद लिया। नक्की झील में छाई धुंध का आकर्षक नजारा भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैलानियों ने मनभावन नजारों को कैमरे में कैद कर पर्यटन यात्रा को यादगार बनाया।