OZONE DAY : पर्यावरण ही नहीं खाद्य शृंखला भी बदल रहा ओजोन का छेद

International Day for the Preservation of the Ozone Layer

1.60 करोड़ वर्ग किलोमीटर था ओजोन का छेद 1991 में

-आज यानी 16 सितंबर को ओजोन दिवस है। ये ओजोन परत की सेहत के लिए हुए मॉन्ट्रियल समझौते के मुताबिक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के संकल्प को याद दिलाता है।