CORONA MYSTRY : तो इसलिए पैदा होती हैं चीन में महामारी

-एक सदी में 10 बड़ी महामारियों में चार अकेले चीन से पैदा हुई हैं

-Four out of 10 major epidemics in a century have been born from China

-2002 में सार्स ने 8098 लोगों को संक्रमित किया और 17 देशों में 774 लोगों की मौत का कारण बना।