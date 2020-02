पीओके में 15-20 आतंकी शिविरों में मौजूद हैं 250-300 आतंकी

सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 15 से 20 आतंकवादी शिविर ( Terror Camp in PoK ) हैं, जहां 250 से 300 तक आतंकवादी पनाह ( Hundreds of terrorist sheltered in PoK ) लिए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के विशेष दस्तों के आतंकवादी मंसूबों को नाकाम बनाया गया है।