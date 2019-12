दस वर्ष की ये बच्ची दृष्टिहीनों को योग सिखाती है

-बाल योग शिक्षक प्रिशा (little yoga teacher prisha) के नाम 16 रेकॉर्ड हैं। इनमें से ज्यादातर एक ही दिन में बनाए गए हैं, जिसे एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड (asia book of records) में शामिल किया गया है।

-अब प्रिशा की नजर गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रेकॉड्र्स (guinness book of world records) पर है।