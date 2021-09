Tokyo Paralympics 2020 : पैरालिंपिक का सफल समापन, क्लोजिंग सेरेमनी में अवनि लेखरा बनीं भारतीय दल की ध्वजवाहक

नई दिल्ली। Tokyo Paralympics 2020 का सफल समापन हो गया है। भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली अवनि लेखरा ने क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनीं। अगला पैरालंपिक 2024 में पेरिस में आयोजित होगा। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के 11 एथलीट ने हिस्सा लिया। 24 अगस्त से शुरू हुए इस इवेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते। इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इस 19 मेडल के साथ टोक्यो पैरालंपिक की मेडल टेली में 24वें स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़िरूों ने टोक्या पैरालंपिक में एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 8 पदक, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबिल टेनिस और तीरंदाजी में एक-एक मेडल जीता।

अवनि ने जीते दो मेडल

19 साल की शूटर अवनि लेखरा ने टोेक्यो पैरालंपिक में एक गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल सहित दो पदक अपने नाम किए। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के दौरान 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। टोक्यो 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड सहित 19 मेडल जीते। पुरुष खिलाड़ियों ने 16 जबकि महिला खिलाड़ियों ने तीन मेडल जीते।

Change begins with sports... First time a woman para athlete marches with the National Flag.. thank you @AvaniLekhara .. you so richly deserve this honor. You have in true sense won hearts of Indians. #Tokyoparalympics2020 #closingceremony Oh it's farewell time already. Sayonara pic.twitter.com/Zi6VaZdQRI