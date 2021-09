Tokyo Paralympics 2020: पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा-'हमारी टीम का हर मेंबर चैंपियन है'

नई दिल्ली। टोेक्यो पैरालंपिक 2020 (Tokyo Paralympics 2020) का समापन हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर ट्वीट कर बधाई देते हुए लिखा, 'भारत ने जितने भी पदक जीते हैं, उसने हमारे दिलों को खुशी से भर दिया है। मैं खिलाड़ियों को निरंतर समर्थन देने के लिए हमारे एथलीटों के कोचों, सहयोगी स्टाफ और परिवारों की सराहना करना चाहता हूं। हम खेल में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी सफलताओं का निर्माण करने की आशा करते हैं।'

पैरालंपिक के समापन के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट

पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के समापन के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक की हमेशा एक खास जगह होगी। यह हर भारतीयों की याद से जुड़ा रहेगा और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे दल (टोक्यो पैरालंपिक) का हर सदस्य एक चैंपियन है और प्रेरणा का स्रोत है।'

मेडल टेली में 24वें स्थान पर रहा भारत

भारत ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, जिससे देश पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। इसमें बैडमिंटन खिलाड़ियों ने चार पदक जीते जिसमें दो गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल है।

