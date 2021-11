Tim Paine के कप्तानी छोड़ने के बाद अब इस खिलाड़ी को मिलेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान

Cummins Become New Captain of Australia: इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली एशेज सीरीज के पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने एशेज सीरीज के ठीक पहले कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तानी छोड़ने का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. दरअसल, टिम पेन को ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के पीछे का कारण चार साल पुराना एक मामला है. साल 2017 और 2018 के मध्य में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी सहकर्मी को अश्लील तस्वीरें और गेंदे मैसेज भेजे थे. इस पूरे मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लंबी जांच भी की थी.

कमिंस को मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया की कमान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट के अनुसार टेस्ट टीम के वर्तमान उपकप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस को एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान मिल सकती है. 65 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा जब कोई तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम की कमान संभालेगा. हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इसका ऐलान नहीं किया है. लेकिन संभावित रूप से माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पुरूष टेस्ट टीम के उपकप्तान पैट कमिंस को कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान दी जा सकती है. वह ऑस्ट्रेलिया टीम के कमान संभालने वाले 47वें खिलाड़ी बनेंगे.

वहीं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी छोड़ने हुए मीडिया से कहा था कि मुझे हाल में ही पता चला कि यह चैट को अब सार्वजनिक होने जारी है. मैने विचार किया कि साल 2017 की यह घटना ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के मानकों को पूरा नहीं करती है. मै नहीं चाहता हूं कि इस घटना का असर एशैज सीरीज पर पड़े. कप्तानी से तरंत इस्तीफा देना मेरे और मेरे टीम के लिए सही है. मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम का कमान संभालना मेरे करियर का सबसे बड़ा सौभग्य रहा है.