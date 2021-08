Tokyo Olympics 2020: गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को मिल रही जबर्दस्त बधाइयां, हुई इनामों की बौछार

नई दिल्ली। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित खेलों के महाकुंभ ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020:) में भारत ने इतिहास रच दिया है। 121 सालों में पहली बार भारत ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है और यह कारनामा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Javelin Thrower Neeraj Chopra) ने कर दिखाया है। नीरज चोपड़ा ने शनिवार को एतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 87.58 मीटर का सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रो किया और इसके साथ ही भारत के लिए गोल्ड पक्का हो गया।

टोक्यो ओलंपिक और एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मिलने की खुशी में पूरा देश झूम रहा है और नीरज को बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम दिग्गज इस एतिहासिक जीत पर नीरज को बधाई दे रहे हैं। बधाई के साथ-साथ नीरज पर अब इनामों की बारिश भी शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा कर दी है।

बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार ब्राउंज मेडल के साथ कुल सात पदक अब तक जीते हैं। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के इतिहास में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके साथ ही भारत ने अब तक 35 पदक जीते हैं। इनमें से 10 स्वर्ण (गोल्ड), 9 रजत (सिल्वर) और 16 कांस्य (ब्राउंज) मेडल शामिल हैं।

नीरज को बधाई देने के लिए लगा तांता

टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई देने का तांता लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विट करते हुए बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिडला समेत तमाम दिग्गों ने नीरज को बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज को 6 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की है। जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नीरज को 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने नीरज को एक करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

History has been scripted at Tokyo! What Neeraj Chopra has achieved today will be remembered forever. The young Neeraj has done exceptionally well. He played with remarkable passion and showed unparalleled grit. Congratulations to him for winning the Gold: PM Narendra Modi pic.twitter.com/L46HrDOogk — ANI (@ANI) August 7, 2021

Neeraj Chopra will be given Rs 6 crore & a class I category job as per our policy. We will be building a Centre of Excellence for athletes in Panchkula, where he will be the head if he wants. He will be given a plot with 50% concession, like other players: Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/ZubViQdSQ1 — ANI (@ANI) August 7, 2021

Delhi | Let me first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. It's a historic win and a great achievement. And highest ever tally in Olympics: Union Sports Minister, Anurag Thakur after Javelin thrower Neeraj Chopra wins the first #Gold medal at #TokyoOlympics pic.twitter.com/DHmlnnhd9Y — ANI (@ANI) August 7, 2021

Punjab CM Captain Amarinder Singh announces a special cash reward of Rs 2 crores for Neeraj Chopra, a serving soldier of Indian Army, who has made India proud by winning the nation's first-ever Olympic #Gold medal in any discipline of athletics: State Govt



(file pics) pic.twitter.com/11knUFrRCD — ANI (@ANI) August 7, 2021

#TokyoOlympics: Manipur Cabinet decides to honour javelin throw #Gold medalist Neeraj Chopra by extending a reward of Rs 1 crore, tweets CM N Biren Singh pic.twitter.com/oOgIuAtXFR — ANI (@ANI) August 7, 2021

#WATCH live from javelin thrower Neeraj Chopra's residence in Panipat, Haryana



Chopra wins gold at #TokyoOlympics https://t.co/0kj0q2Pruu — ANI (@ANI) August 7, 2021

नीरज के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने देश का सपना पूरा किया है। नीरज की ट्रेनिंग देखकर ये पक्का था कि वह मेडल जीतेगा। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज बहुत प्रसन्नता है कि भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में पहला गोल्ड जीता है। पूरे देश में खुशी है। इससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी। मैं इस मौके पर नीरज चोपड़ा को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।

I am so happy that the country's dream has been fulfilled through the efforts of my son. After seeing the level of his training, we were sure of this medal: Father of Olympic gold medalist Neeraj Chopra pic.twitter.com/gI5uDvvxqb — ANI (@ANI) August 7, 2021

आज बहुत प्रसन्नता है कि भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में पहला गोल्ड जीता है। पूरे देश में खुशी है। इससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी। मैं इस मौके पर नीरज चोपड़ा को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला pic.twitter.com/poambDnRVG — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2021

Jammu and Kashmir: CRPF personnel celebrate in Jammu after Neeraj Chopra bagged first #TokyoOlympics2020 gold medal for India in Javelin throw pic.twitter.com/cBmPEdQrY8 — ANI (@ANI) August 7, 2021

Neeraj Chopra has proven that when there is the will, there is a way. He has made the Armed Forces & the nation proud like many other Olympians who have created history in #Tokyo2020: CDS General Bipin Rawat pic.twitter.com/LPrc0G0goU — ANI (@ANI) August 7, 2021