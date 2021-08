Tokyo Olympics 2020: नीरज ने दिलाया 10वां गोल्ड, 1900 से लेकर अब तक भारत को मिले 35 मेडल्स

टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित खेलों के महाकुंभ ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। शनिवार को भारत ने टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड जीत कर इतिहास रचा है। इसके साथ ही भारत ने टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक के साथ कुल सात मेडल अपने नाम किए हैं।

कुश्ती में सेमीफाइनल का मुकाबला गंवाने के बाद शनिवार को बजरंग पुनिया ने भारत को ब्राउंज मेडल दिलाया तो वहीं, भाला फेंक में नीरज ने देश को पहला गोल्ड दिलाया। ओलंपिक इतिहास में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 121 सालों के ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल मिला है।

#Tokyo2020: Javelin thrower Neeraj Chopra began his quest for a medal with a throw of 87.03 meters. He bettered it with the second throw of 87.58m