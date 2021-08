Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। शनिवार को हुए इस मुकाबले में नीरज ने पहला ही थ्रो इतना शानदार फेंका कि हर तरफ उनकी तारीफ हुई। गोल्ड मेडल जीतने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल हो गया। सभी दिग्गज हस्तियों ने नीरज को देश का गौरव बढ़ाने पर बधाई दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने भी नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने का जश्न मनाया। इस समय टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर है और वहां इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। शनिवार को पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल चल रहा था।

लंच ब्रेक के दौरान मनाया नीरज के गोल्ड का जश्न

विराट कोहली की कप्तानी में इंग्‍लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने भी पहले टेस्‍ट मैच के चौथे दिन लंच ब्रेक के दौरान नीरज के गोल्ड मेडल जीतने का जश्न मनाया। बीसीसीआई ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बताया कि जब टीम को नीरज के गोल्ड मेडल जीतने की खबर मिली तो उन्होंने कैसे इसका जश्न मनाया।

🗣️ 🗣️: #TeamIndia speedster @Jaspritbumrah93 lauds @Neeraj_chopra1 on his historic Olympics Gold at @Tokyo2020. 👏 👏 pic.twitter.com/DaWkJJvajf