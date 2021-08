विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप : शैली सिंह लंबी कूद के फाइनल में पहुंचीं

नई दिल्ली। भारत की शैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के महिला लंबी कूद इवेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। ग्रुप बी में मौजूद शैली ने पहले प्रयास में 6.34 मीटर का जम्प किया जो फाइनल में पहुंचने के लिए ऑटोमेटिक क्वालीफिकेशन मार्क 6.35 मीटर से 0.01 मीटर कम था।दूसरे प्रयास में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं और उन्होंने 5.98 मीटर का जम्प किया, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने अपना अबतक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 6.40 मीटर का जम्प किया और क्वालीफिकेशन मार्क को पार कर लिया।

Well done #shailisingh for auto qualification to finals with that 6.40m effort ✌🏻 at #WorldAthleticsU20



Keep it up champion, stay fit & safe for your best in the finals 💪🏻 on Sunday, 6.55pm India Time. pic.twitter.com/ba1qzigBlu