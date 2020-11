तीन दिन में 169 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, पर्चा दाखिल करने का कल अंतिम दिन

169 candidates in the fray in three days, last day of filing of papers- नगर पालिका चुनाव: श्रीगंगानगर में आज जारी होगी भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची