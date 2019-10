जीपीएफ में जमा करवाई निर्धारित से कम राशि

Not Enough money deposited in GPF : राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में निर्धारित से कम राशि जमा होने का मामला सामने आया है।