श्रीगंगानगर में सड़क निर्माण में भेदभाव करने पर पार्षदों का हंगामा

Councilors uproar over discrimination in road construction in Sriganganagar-राजनीतिक द्वेषता से नगर परिषद आयुक्त डाल रही अड़ंगा.