सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

-गंगनहर का शेयर 2000 क्यूसेक,खखां हैड पर बुधवार शाम को मिल रहा 1161 क्यूसेक पानी

-जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर सिंचाई पानी शेयर के अनुसार चलाने व सिंचाई पानी चोरी पर अंकुश लगाने की मांगDemonstration of farmers at the Collectorate regarding the demand for irrigation water