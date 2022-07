SriGanganagar सीमा पार ड्रोन से मिलेगी मुक्ति, एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगी बीएसएफ

Drones will get freedom from across the border, BSF will be equipped with anti-drone technology- श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह का दौरा

श्री गंगानगर Published: July 04, 2022 12:59:25 pm

श्रीगंगानगर. श्रीगंगानगर सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन फैंके जाने की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को निकट भविष्य में एंटी ड्रोन तकनीक से लैस किया जाएगा। बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने यह जानकारी यहां सेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक में दी। इससे पूर्व उन्होंने कई सीमा चौकियों का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां बढ़ने के दौरान महानिदेशक का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल कड़े कदम उठा सकता है। एंटी ड्रोन तकनीक से बीएसएफ को लैस करने की बात कह कर उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए।

अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तो ड्रोन का उपयोग कर ही रहा है। इसके अलावा सीमा क्षेत्र की जासूसी के लिए भी ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में बल के अधिकारियों और जवानों को और ज्यादा सतर्कता बरतते हुए अपनी ड्यूटी करनी होगी।

सीमा की चौकसी के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस उपकरण भी बल को शीघ्र उपलब्ध करवाने की जानकारी महानिदेशक सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनौतियों भरा है, सो बीएसएफ को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने की दिशा में काम चल रहा है। महानिदेशक ने जवानो के आवास और कल्याण से संबंधित मुद्दों जैसे आयुष्मान भारत, यात्रा सुविधा, बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग आदि पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान जवानों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। भविष्य में इसमें और सुधार किया जाएगा। बैठक में पश्चिमी कमान के विशेष महानिदेशक पी.वी.रामाशास्त्री, सीमान्त मुख्यालय राजस्थान के उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक संक्रिया, उप महानिरीक्षक सामान्य, श्रीगंगानगर सेक्टर के उप महानिरीक्षक तथा उनके अधीन सभी वाहिनियों के समादेष्टा मौजूद रहे।

ज्ञात रहे कि इस साल के महज तीन माह में चार बार सीमा पार से इलाके में करोड़ों रुपए की हेरोइन की खेप आ चुकी है। इन खेप को बीएसएफ ने जब्त कर कईयों की धरपकड़ की थी। लगातार पाक से ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में आ रही हेरेाइन तस्करी को लेकर बीएसएफ महानिदेशक ने यहां दौरे के दौरान बीएसएफ को एंट्री जोन तकनीक से लैस करने की घोषणा की।

--

यहां यहां आई ड्रोन से खेप

19 अप्रेल 2022 : अनूपगढ़ एरिया में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की खेप आने का मामला पकड़ में आया। इस मामले में साढ़े तीन किलो हेरोइन की बरामदगी के साथ बॉर्डर के गांव 33 एपीडी के दो सगे भाइयों के साथ चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। साढ़े तीन किलो हेरोइन इन्होंने घर में बनी धमाका कुई में डाल दी थी।

एक जून 2022: श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र भारत-पाक सीमा पर बसे गांव 12 एफए के निकट खेत में बॉर्डर पार से आए ड्रोन ने 32 करोड़ रुपए कीमत की साढ़े छह किग्रा हेरोइन फेंकी थी। इस खेप को लेने आए पांच जनों को सीआईडी और पुलिस ने संयुक्त अ भियान के तहत गिरफ्तार किया। जबकि तीन तस्कर पंजाब भाग गए।

7 जून 2022: गजसिंहपुर थाना क्षेत्र गांव 6 एफडी ख्यालीवाला के निकट खेत में पाकिस्तानी ड्रोन ने साढ़े तीन किग्रा हेरोइन फेंकी थी। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत करीब 16 करोड़ आंकी गई। ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ जवानों ने चार तस्करों को काबू किया। एक फरार हो गया। इस प्रकरण की जांच एनसीबी जोधपुर को दी गई।

26 जून 2022: श्रीकरणपुर थाना एरिया के गांव शेखसरपाल और दो एफसी मुकन के मध्य खेतों में रात को सीमा पार आए ड्रोन ने हेरोइन के दो पैकेट गिराए। इस संबंध में बीएसएफ ने दोनों पैकेट बरामद किए, इनका वजन दो किलोग्राम था। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत करीब दस करोड़ आंकी गई।

