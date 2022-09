SriGanganagar बिना अनुमति सड़कों की खुदाई का दौर, पहले से तोड़ी सड़कों पर पेचवर्क नहीं

Excavation of roads without permission, no patchwork on already broken roads- शहर में जर्जर सड़कों से आवाजाही की परेशानी, फिर भी साधी चुप्पी

श्री गंगानगर Published: September 07, 2022 07:45:32 pm

श्रीगंगानगर। सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के नाम पर आरयूआईडीपी की ठेका कंपनी शहर के अधिकांश गलियों में सड़कों को तोड़ा और दुबारा बनाने का प्रयास भी किया। घटिया क्वालिटी के कारण बनी सड़कों और लगाए गए पेचवर्क करीब दो माह पहले आई बरसात में टिक नहीं पाए। जर्जर हुई इन सड़कों के कारण जगह जगह गडढे बन गए। हालांकि मलबा आदि डालकर गड्ढों को भरने का प्रयास किया लेकिन सड़कों की हालत में सुधार नहीं हो पाया। इसके बावजूद फिर से ठेका कंपनी एलएंडटी की ओर से जवाहरनगर सैक्टर सात में सड़कों को तोड़कर पेयजल पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है। इसकी शिकायत जब नगर परिषद से की गई तो आयुक्त का कहना था कि नगर परिषद से बकायदा अनुमति लेनी चाहिए थी। उन्हेांने इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता चंदन को संबंधित रोड पर खुदाई का काम बंद कराने के निर्देश भी दिए।

इस बीच, जवाहरनगर एरिया में पाइप लाइन करीब डेढ़ साल पहले बिछाई गई थी। ठेका कंपनी के कारीगरों और श्रमिकों ने नई सड़कों पर कुंदाली मारकर तोड़ दिया। सैक्टर सात में तोड़ी गई इन सड़कों के कारण वहां फिर से आवाजाही का रास्ता प्रभावित हो गया है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि सीवर ठेका कंपनी के अफसर अपनी मनमर्जी चला रहे है। दो दिन पहले भी ठेकेदार ने इसी एरिया में वाटर वर्क्स टंकी के पास लाइन बिछाने के नाम पर तोडफोड़ की थी। लेकिन सड़क पर पेचवर्क करवाना तो दूर वहां से मिट्टी की सफाई तक नहीं कराई। इस संबंध में पार्षद रामगोपाल यादव को भी शिकायत की गई है। इधर, इंदिरा वाटिका के पास दो साल पहले पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई सीसी रोड किनारे लगी इंटरलोकिंग टाइल्स को मोबाइल कंपनी के ठेकेदार ने उखाड़ दिया। केबल बिछाने के नाम पर इन टाइल्स को उखाड़कर फिर से लगाने के दावे किए गए लेकिन तीन माह बीतने के बावजूद इस सड़क को अधूरा छोड़ दिया। इस कारण वहां बरसाती पानी घुस गया और यह हिस्सा धंस चुका है। इस संबंध में नगर परिषद प्रशासन के अफसरों से राहगीरों ने शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

इस बीच, नगर परिषद आयुक्त गुरदीप सिंह का कहना है कि नगर परिषद सीमा क्षेत्र की सड़कों पर बिना अनुमति सड़क की खुदाई नहीं होने दी जाएगी। यदि कोई खुदाई कर रहा है तो उसे पहले नगर परिषद से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में निर्माण शाखा के एक्सईएन और जेईएन को अधिकृत कर रिपोर्ट मांगी है। इधर, आरयूआईडीपी के जेईएन मनीष बिश्नोई के अनुसार जिन पाइप लाइनों की मिसिंग थी, उन मिसिंग को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जितनी खुदाई है उतना हिस्सा आरयूआईडीपी की ओर से बनाई जाएगी। बिश्नोई ने बताया कि वाटर वर्क्स टंकी से लेकर संत कबीर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग तक पूरी रोड को आरयूआईडी की ओर से बनाई जाएगी। पढ़ना जारी रखे

