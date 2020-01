श्रीगंगानगर में आखिर दुकानदारों ने निकाला विकल्प, दुकानों के आगे बिछाई इंटरलोकिंग टाइल्स

In Sriganganagar, shopkeepers finally got the optionबरसाती पानी निकासी नहीं होने के कारण बाजार एरिया में तंग आए दुकानदारों ने खुद ही अपना विकल्प निकाल लिया।