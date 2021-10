नकल रोकने के लिए पटवार भर्ती परीक्षा में मोबाइल पर रहेगा प्रतिबंध

Mobile will be banned in Patwar recruitment exam to prevent copying- श्रीगंगानगर रोडवेज की बसों का पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए