श्री गंगानगरPublished: Mar 13, 2024 11:59:58 pm Submitted by: surender ojha

नगर परिषद आयुक्त को धमकाया, नौकरी करना सिखा देंगे हम

#Municipal council commissioner अग्रसेननगर एरिया के पट़टे बनाने की प्रक्रिया एकाएक रोकने पर नगर परिषद कैम्पस में हंगामा हो गया। लोगों और पार्षदों ने आयुक्त से जमकर तकरार की। बुधवार दोपहर आयुक्त यशपाल आहुजा अपने चैम्बर में कई पार्षदों के साथ वार्ता कर रहे तब वार्ड 46 के पार्षद अमित यादव ने अग्रसेननगर के पट्टों की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सवाल किया। इस पर आयुक्त का कहना था कि आपत्तियां आई हुई हैं, पहले इन आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद पट़टे जारी किए जाएंगे। यह सुनकर यादव तैश में आ गए और बोले कि नौकरी करना सिखा देंगे। पट़टे लेने के लिए तीन बार लोगों ने फाइलें लगाई हैं, रुपए तक जमा करवाएं हैं। लेकिन पट़टा देने में बार बार नौटंकी नहीं की जाएं। इस दौरान अग्रसेननगर के आवेदकों के अलावा एक कॉलोनाइजर ने भी नगर परिषद के सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए जमकर भड़ास निकाली। इन लोगों का कहना था कि बिचौलियों को महज दस दिन में पट़टा बनाकर दिया जा रहा हैं लेकिन जिन लोगों ने सीधे आवेदन किए है, उनको पट़टे देने की बजाय बार बार चक्कर कटवाने को मजबूर किया जा रहा हैं। यह परिपाटी अब बंद करो या नगर परिषद पर ताले लगा दो। इस पर आयुक्त का कहना था कि जब तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं होगा तब तक वे साइन नहीं करेंगे। उपपंजीयक विभाग ने भी नियम कायदों के अनुरुप पत्र जारी किया हैं। साफ सुथरा काम करवाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

इस दौरान आयुक्त के समक्ष लोगों का कहना था हमने रुपए जमा करवाएं हैं। इस पर आयुक्त का कहना था कि आप लोग तो एक अर्जी लिखकर दो। इस अर्जी पर अपने बैक खाते का नम्बर भी अंकित कर दो ताकि तत्काल रिफंड कर खाते में राशि वापस जमा करवा देंगे। आयुक्त ने साफ किया कि पट़टे की फाइलों में नियम कायदे के अनुरुप ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किसी जबरदस्ती से नहीं।

आयुक्त चैम्बर में भूमि विक्रय शाखा के बाबू प्रवीण शिवाल और शिवम दूबे पर भड़ास निकाली। इस पर प्रवीण का कहना था कि साब, इस हालात में हम काम नहीं कर सकते। हमारी पी़ड़ा समझने का प्रयास करो। इस बाबू का कहना था कि अग्रसेननगर क्षेत्र की फाइलों के लिए अलग से कार्मिकों की टीम हैँ लेकिन कुछ पार्षद हमें ही टारगेट कर धमकियां देने लगे हैं। आधे अधूरे दस्तावेजों को पूरा करने की बजाय पट़टे बनाने में अड़चन आ रही हैं, यह मजबूरी कोई समझ नहीं रहा।

इधर, पार्षद कमल नारंग ने बताया कि आयुक्त से साइन होने के बाद मेरे वार्ड के अलावा पार्षद अशोक मुंजराल और चेष्टा सरदारा के वार्डो के लोगों के पट़टे तैयार थे लेकिन सभापति ने इंकार कर दिया। इस संबंध में विधायक को शिकायत भी की। इसके बाद सभापति के यहां से फोन आया कि अब साइन कर देते हैं, आप आ जाओ। लेकिन मैँ तो नहीं गया।

