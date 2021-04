पुरानी शुगर मिल की 18 बीघा भूमि पर बनेगी नया कोर्ट कॉम्पलैक्स

New court complex to be built on 18 bigha land of old sugar mill-श्रीगंगानगर में नई कोर्ट बिल्डिंग निर्माण का अब सपना होगा साकार.