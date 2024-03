खाटू श्याम मंदिर में करंट लगने से एक शख्स की मौत

श्री गंगानगरPublished: Mar 27, 2024 12:53:02 pm Submitted by: surender ojha

One person died due to electric shock in Khatu Shyam Temple- श्याम भक्तों में मची खलबली, दुकानें हुई बंद लेकिन मंदिर में लगती रही धोक

#Khatu Shyam Temple सुदामानगर में िस्थत खाटू श्याम मंदिर में बुधवार सुबह करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना से श्याम भक्तों में खलबली मच गई। वहीं मंदिर के आसपास दुकानें एकाएक बंद हो गई लेकिन मंदिर में धोक लगाने का सिलसिला जारी रहा। इस संबंध में कई भक्तों ने मंदिर की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। इन भक्ताें का कहना है कि मंदिर के बाहर बिजली के पोल की तारें काफी समय से ढीली हैं, इसे कसने के लिए कई बार अवगत भी कराया गया लेकिन मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने इसे विद्युत निगम का मामला बताकर अनदेखी की। यहां तक कि शख्स की मौत होने के बावजूद मंदिर के कपाट कुछ देर के लिए बंद तक नहीं किए गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंदिर में सजावट के लिए लगाई गई बिजली की लडि़यों को उतारने के लिए ऑटो चालक देवेन्द्र दूबे पुत्र प्रेमनाथ दूबे लोहे की सीढ़ी लाया था। इस सीढी को वह मंदिर के अंदर ले जाने लगा तो यह सीढी बिजली की लाइनों में उलझ गई और करंट आ गया। करंट इतना जर्बरदस्त था कि वह वहां तड़फने लगा, इस दौरान मंदिर में धोक लगाने के लिए पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने उसे किसी तरह बचाने का प्रयास किया और उसे राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। करीब चालीस वर्षीय यह ऑटो चालक देवेन्द्र दूबे मंदिर के चंद कदम दूर सुदामानगर का रहने वाला था। उसकी मौत से मंदिर के आसपास दुकानें बंद हो गई। सन्नाटा पसरने के बावजूद मंदिर के अंदर धोक लगाने का सिलसिला जारी रहा। इस चालक की पत्नी सुनीता दूबे मंदिर में लंबे समय से श्रद्धालू हैँ और वहां भजन कीर्तन करती है।

