SriGanganagar दो साल बाद आए दर्शक, धूमधाम से मनाया आजादी का जश्न

The audience came after two years, celebrated independence with pomp- स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में उत्कृष्ट कार्यो के लिए हु

श्री गंगानगर Published: August 15, 2022 02:59:32 pm

श्रीगंगानगर। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सोमवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के परिसर में हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। कोरोनाकाल के दो साल में कार्यक्रम तो हुए लेकिन दर्शकों की भीड़ इस देखने को मिली। मुख्य समारोह में उत्कृष्ट कार्यो के लिए मेधावी छात्र-छात्राओं, अधिकारियों, कार्मिकों और खिलाडि़यों को सम्मानित किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि आपदा प्रबंधन एवं सहायता, प्रशासनिक सुधार और समन्वय, सांख्यिकी विभाग और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ व श्रीगंगानगर जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने सुबह 9.05 बजे ध्वजारोहण किया।

SriGanganagar दो साल बाद आए दर्शक, धूमधाम से मनाया आजादी का जश्न

ध्वजारोहण के पश्चात उन्होंने परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह के अंत में राष्ट्रगान जब शुरू हुआ तो बूंदाबादी का दौर शुरू हो गया। जैसे ही यह राष्ट्रगान पूरा हुआ तो बरसात ने गति पकड़ी। इस पर लोगों ने अम्बेडकर कॉलेज परिसर और साइकिल स्टेण्ड की ओट ली। इससे पहले कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डॉ. हरीतिमा ने महामहिम राज्यपाल का प्रदेश वासियों के नाम संदेश का पठन किया। इस दौरान विभिन्न् स्कूल के बालक-बालिकाओं ने मनमोहन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ऐसा लगा कि भारतीय संस्कृति एक मंच पर आ गई हो। आजादी के अमृत महोत्सव की छठा भी देखने को मिली। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की झलक दिखाते बच्चों ने अपने हाथ में तिरंगा लहराकर करतब दिखाए। वहीं फ्लोराडेल पब्लिक स्कूल, नोजगे पब्लिक स्कूल और गुड शेपर्ड पब्लिक स्कूल के बालक-बालिकाओं ने देशभक्ति गीतों पर दर्शकों को देश की विविधा का रंग दिखाया। इससे पहले

परेड में आरएसीए बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी सीनियर गर्ल्स, भारत स्काउट, राजस्थान महिला पुलिस और हिंदुस्तान स्काउट की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस परेड में राजस्थान महिला पुलिस टुकड़ी ने प्रथम, बॉर्डर होमगार्ड ने द्वितीय और राजस्थान सशस्त्र बल की टुकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अदक्ष परेड में परेड में राजस्थान राज्य भारत स्काउट की टुकड़ी ने प्रथम, एनसीसी छात्र ने द्वितीय और एनसीसी छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नोजगे पब्लिक स्कूल की टीम पहले, फ्लोराडेल पब्लिक स्कूल दूसरे और गुड शैपर्ड पब्लिक स्कूल की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय मटका चौक की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस मुख्य समारोह में श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, सीईओ मुहम्मद जुनैद, एडीएम प्रशासन डॉ. हरीतिमा,मुकेश बारेठ, एसडीएम मनोज कुमार मीणा, नगरपरिषद सभापति करूणा चांडक, महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक रीना छीम्पा, कांग्रेस नेता अशोक चांडक, शिक्षा अधिकारी गिरजेशकान्त शर्मा, एलएस मान, पंचायत समिति श्रीगंगानगर के प्रधान सुरेन्दरपाल सिंह बराड़, डॉ. जीआर मटोरिया, पवन यादव, प्रीतिबाला गर्ग सहित आदि अफसर, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भरत सिडाना और पूनम अरोड़ा ने किया।

समारोह के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अब जातवाद और धर्म के नाम पर भड़काने का काम चल रहा है, यह देशहित में नहीं है। उन्हेांने कहा कि लंपी डिजीज की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे है, पशुधन को मरने नहीं दिया जाएगा।राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, नहरों के सदृढीकरण सहित विभिन्न विकास कार्यो का भी उल्लेख किया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें