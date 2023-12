मुर्गी चोरी का मामला पुलिस के गले पड़ा

श्री गंगानगरPublished: Dec 24, 2023 10:22:11 pm Submitted by: surender ojha

The police caught up with the case of chicken theft- पुलिस अधीक्षक से की शिकायत, की न्याय की गुहार

#chicken theft जिला मुख्यालय के सीमावर्ती गांव संगतपुरा में पिछले दिनों हुआ मुर्गी चोरी का मामला उलटे पुलिस के गले पड़ गया है। इस गांव में पिछले दिनों मुर्गी चुराने की घटना घटी। मुर्गी वीरू सिंह की थी, जिसे चुराने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला पंचायत में पहुंचा तो चोरी के आरोपी को पंचायत ने दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। यह राशि जिसकी मुर्गी थी उसी को देनी थी। मुर्गी चुराने के आरोपी ने समय पर जुर्माना नहीं भरा तो वीरू सिंह ने इसकी शिकायत मटीली राठान थाने में कर दी। पंचायत से निकल कर आए इस मामले की जांच थाने के पुलिस कर्मी लीलाधर को सौंपी गई। जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। थाने में दोनों पक्षो के साथ जांच अधिकारी की क्या बातचीत हुई, इसका ब्यौरा तो नहीं मिला, लेकिन जो चोरी का आरोपी था उसके साथ पूर्व सरपंच सहित कई ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक से फरियाद करने पहुंच गए। इन लोगों का आरोप था कि जांच अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। चोरी के आरोपी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए।

पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे। इस पर जांच के आदेश कर दिए। उधर, जांच अधिकारी लीलाधर से आरोप के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरोप निराधार हैं।