नशा छोडऩे के लिए पिलाया केसरयुक्त दूध

To get rid of drugs drink Saffron milk....नववर्ष के आगमन व आमजन को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मंगलवार रात्रि सुभाष चौक पर राहगीरों को केसरयुक्त दूध पिलाया।