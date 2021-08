शहरों की सरकार पर गहलोत सरकार मेहरबान, सड़कों की सेहत ठीक करने के लिए खोला खजाना

Gehlot government was kind to the government of the cities, opened treasury to improve the health of the roads- 34 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाओं पर एक हजार करोड़ रुपए का बजट किया मंजूर.