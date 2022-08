SriGanganagar सैशन जज और सीजेएम की मौजूदगी में निकाली तिरंगा यात्रा

श्री गंगानगर Published: August 14, 2022 02:19:10 pm

श्रीगंगानगर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से अमृत महोत्सव के उपलक्ष में निकाली गई तिरंगा यात्रा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेन्द्र के सिंह सोलंकी, ग्राम न्यायाधिकारी नवदीप गोदारा ने झंडा फहराया और पुष्प बरसाए। इन न्यायिक अधिकारियों तिरंगा लहराकर इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया।

रविवार को यह दुपहिया तिरंगा यात्रा महाराजा गंगासिंह चौक से रवाना हुई और यह शहर के मुख्य मार्गो से होती वापस भगतसिंह चौक पर पहुंची। इस यात्रा के दौरान भारत माता चौक और भगतसिंह चौक पर देश की आजादी दिलाने के लिए शहीदों को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए गए।

संघ सचिव ओमप्रकाश शाक्य ने बताया कि इस दौरान जिलाध्यक्ष अनिल गोदारा, जिला प्रोटोकॉल ऑफिसर सुधीर कुमार शर्मा, श्याम सुंदर बिश्नोई, नत्थूराम, अमित सक्सेना, गौरीशंकर, नवनीत कुमार, अतुल बिश्नोई, मोमन राम, संजीव धारीवाल आदि मौजूद थे। इससे पहले बार संघ अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई सहित शहर के विभिन्न संगठनों ने इस यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया।

इधर, जवाहरनगर सैक्टर सात और आठ में पार्षद रामगोपाल यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान रविन्द्र शर्मा, नरेश गर्ग, श्रवण पारीक, अरुण ओझा, साहिल गर्ग आदि ने जयहिंद के जयघोष भी लगाए। इसके बाद हर घर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम के तहत झंडे वितरित किए गए। पढ़ना जारी रखे

