सड़कों पर दौड़ते रहे वाहन, मूकदर्शक बनी पुलिस

Vehicles running on the streets, police became mute spectators - श्रीगंगानगर में कागजी बना जन अनुशासन पखवाड़ा, तीसरे दिन भी मनमर्जी का आलम.