महिला को खाट पर ढोकर ले जा रहे थे 3 किमी दूर खड़ी एंबुलेंस तक, रास्ते में ही बच्चे का हुआ जन्म

Health Service: सड़क की सुविधा नहीं होने से एंबुलेंस (Ambulance) नहीं पहुंच पाई गांव तक, 3 किलोमीटर दूर खड़ी एंबुलेंस प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला की जोहती रही बाट, रास्ते में डिलीवरी (Delivery on the way) होने के बाद परिजन एंबुलेंस तक पहुंचाने की बजाय लौट गए घर