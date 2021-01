सूरत के पास खौफनाक हादसे में 15 श्रमिकों की मौत

- गन्ना लदे टैक्टर से टक्कर के बाद बेकाबू हुआ डंपर

- बेकाबू डंपर ने फूटपाथ पर सौ रहे करीब 20 श्रमिकों को कुचला

- हादसे के शिकार श्रमिक राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के निवासी

