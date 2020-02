LOOT : ... युवती को छेड़ा तो लुटेरो को पिस्तौल छोड़ भागना पड़ा !



- युवक ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्तौल पकड़ ली, ट्रिगर दबा पर गोली नहीं चली

- युगल से 42 हजार का सामान लूटा, खटोदरा पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच



.. When the girl was teased, the looter had to run away with a pistol!

- The young man courageously grabbed the pistol, did not fire on the trigger

- 42 thousand belongings were looted from the couple, Khatodara police started investigation by registering a case against the robbers