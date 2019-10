Single use plastic ban; नवसारी में दुकानों से 65 किलो प्लास्टिक जब्त

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर नवसारी शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिंबध लगाया गया है



Single use plastic has been banned in Navsari city on the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi