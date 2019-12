BRIBE : क्या हुआ जब एक निर्माण को अवैध बता, महिला पार्षद ने मांगे एक लाख रुपए ?

SURAT NEWS :

- महिला पार्षद समेत तीन पर ५० हजार की रिश्वत लेने का मामला दर्ज

- भवन निर्माण कार्य नहीं तोडऩे के लिए मांगे थे रुपए

- युवक गिरफ्तार, महिला पार्षद एव उसका पति फरार

- Case filed for taking bribe of 50 thousand on three including women councilor

- Asked for money for not breaking the building

- Youth arrested, female councilor and her husband absconding